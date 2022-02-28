Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

UÇAK YENİDEN MOSKOVA'YA DÖNECEK

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararın ardından Aeroflot Havayolları'nın Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona şehrine giden yolcu uçağının Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi. Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere havalanması bekleniyor.

AB: Rus gazına bağımlılık derhal azalmalı... Bedel ödemeye hazır olmalıyız AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltması gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.