Türkiye Gazetesi

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, bu kuralını bozdu. İsviçre de Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına girdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, 7 üyeli Konsey'in bugün Rusya'ya karşı alınacak yaptırımlara ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cassis "Federal Konsey, Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdi" dedi. Yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurgulayan Cassis "İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ignazio Cassis, ülkesinin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yineleyerek "Polonya'ya kaçan Ukraynalılar için temel ihtiyaç maddeleri göndereceğiz" şeklinde konuştu.

RUSYA'YA HAVA SAHASI KAPATILDI

Federal Konsey'in aldığı karar doğrultusunda, İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulayacak. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri gibi İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı. İnsani, tıbbi veya diplomatik amaçlı uçuşlar ise devam edecek.

İsviçre'nin yaptırım kararı aldığı Rus siyasetçilerin arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da bulunuyor.

VİZELER ASKIYA ALINDI

Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya almayı kararlaştırdı. Diplomatik pasaport hamillerinin ülkeye vizesiz girişlerine izin verilmeye devam edilecek.

Konsey, bu kararları verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldıklarını belirtti.

AB KARARLARDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Borrell, İsviçre'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB ekonomik yaptırımlarını kabul etmesini ve yaptırım listesindekilerin varlıklarını dondurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

207 YIL SONRA TARAFSIZLIĞINI BOZDU

İsviçre, Rusya'ya yaptırım uygulayarak 1815'ten bu yana sahip olduğu tarafsızlık statüsünü ilk defa değiştirmiş oldu. 1815'te yapılan Paris Senedi ile İsviçre'nin daimi tarafsızlığı birçok ülke tarafından kabul edilmişti.

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