Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı, beşinci gününde tüm sertliği ile devam ediyor. Bugün gerçekleşen müzakereden net bir sonuç çıkmaması üzerine, gözler yeniden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Ukrayna ile barışın mümkün olabilmesi için üç şart sıraladı.

PUTİN'DEN UKRAYNA'YI KIZDIRACAK ŞARTLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik barış şartlarının masaya yatırıldığı ve Rusya'nın güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Fransız tarafı ile Rusya'nın Donbass'ı korumak için gerçekleştirdiği özel operasyon değerlendirildi ve konunun Kiev ile kurulacak diyalogla çözülmesi umudunu iletti. Putin, bölgedeki düzenlemenin Rusya'nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi şartları da iletildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Ukrayna'ya silah yollamanız düşmanca olur Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vassily Nebizia, Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini savundu.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesi başladı Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.