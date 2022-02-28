Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusundan liderleri Vladimir Zelensky'e karşı darbe yapmalarını istemişti. Buna karşılık Zelensky de ülkelerinde bulunan Rus askerlerine silah bırakmalarını önermişti.

Bu konudaki ısrarını sürdüren Ukrayna, yeni bir teklif de bulundu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi. Savunma Bakanı Aleksey Reznikov "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.

Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.

ABD: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.