Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, beşinci gününde de devam ediyor. Belarus sınırında masaya oturan taraflar, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Rus ordusu tarafından dört bir yandan abluka altına alınan başkent Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi.

BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Patlamanın Kiev'e 12 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı. Son günlerde yaşanılanların en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonrası, tren garı karartıldı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada "Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor" dedi.

LOJİSTİK DEPOSU DA VURULDU

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde saldırılar devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev’deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

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