Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın üyeliğine sıcak baktıklarını açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzalamıştı. Bu gelişmenin ardından 8 AB üyesi ülke, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

"UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİ HAK ETTİĞİNE TAM OLARAK İNANIYORUZ"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi olan sekiz ülkeden Ukrayna’ya destek geldi. Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vlaimir Zelenskiy tarafından Avrupa Birliği üyeliği için yapılan resmi başvuru sonrasında ortak açıklama yaptı. Ukrayna’ya AB aday statüsünün acilen verilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, “Biz, AB üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya Devlet Başkanları olarak Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğine tam olarak inanıyoruz. Bu nedenle AB üye devletlerini Ukrayna'ya azami siyasi destek vermeye ve AB kurumlarının Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz. Bu kritik anda Ukrayna ve halkıyla tam dayanışmamızı yineliyoruz” denildi.

Zelenskiy imzayı attı: Ukrayna adım adım AB üyeliğine Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı açıklandı.

Ukrayna'ya hangi ülkeler yardım gönderecek? Liste belli oldu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası birçok ülke Ruslara yönelik yaptırım kararı alırken, Zelenskiy'nin destek çağrısının ardından peş peşe askeri yardım açıklamaları da geldi. ABD 350 milyon dolarlık askeri yardım açıklarken, AB'nin de 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacağı belirtildi.