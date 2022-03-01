Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'daki duruma ilişkin ön incelemenin tamamlandığını ve önceki başsavcının verdiği soruşturma açılması kararını devam ettireceğini açıkladı. Han, "Ukrayna'da son günlerde artan çatışmaların ardından soruşturma, yeni çıkan muhtemel suçları da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

TARAF ÜLKELERDEN DESTEK İSTEDİ

UCM'nin Ukrayna topraklarının işlenen suçlar için kısıtlı yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Han, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin makul şüphenin oluştuğunu belirtti.

Mahkemeden soruşturma izni için başvuru yapacağını açıklayan Han, mahkemeye taraf ülkeleri ve uluslararası toplumu soruşturmalarının devam edebilmesi için UCM'ye destek vermeye davet etti.

TALEP UKRAYNA'DAN GELMİŞTİ

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

Ukrayna, 9 Nisan 2014'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013 ile 22 Şubat 2014 arasındaki "meydan olayları" sırasında işlenen suçların soruşturulması için mahkemeye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

Ukrayna daha sonra 8 Eylül 2015'te UCM'ye verdiği yargı yetkisini 20 Şubat 2014 ve sonrasındaki tüm olayları kapsayacak şekilde genişletmişti.

UCM, Ukrayna'nın verdiği kısıtlı yargı yetkisi gereği 20 Şubat 2014 sonrasında Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ilişkin soruşturma gerçekleştirebilirken yargı yetkisi soykırım veya saldırı suçunu kapsamıyor.

Önceki UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 11 Aralık 2020'de Ukrayna'daki duruma ilişkin ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açma kararı aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında işlenen suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi için yeterli şüphenin oluştuğu ifade edilmişti.​​​​​​​

8 ülkeden Ukrayna’nın AB üyeliğine tam destek Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Ukrayna: Silah bırakan Rus askerlerine 5 milyon ruble vereceğiz Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı açıklandı.

ABD: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.