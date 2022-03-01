Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek “Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

BU KESİNLİKLE SUÇTUR

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, “Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak.” dedi. Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, “Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.” diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya 5 gün içinde 56 füze saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini kaydetti.

DAHA SERT YAPTIRIMLAR İÇİN ÇAĞRI

Sivillere saldıran bir ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi olamayacağını vurgulayan Zelenskiy; Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanların, kanalların ve havaalanlarının kapatılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmaması gerektiğini söyledi.

ŞEHRİN ELEKTRİĞİNİ KESMEYİ PLANLIYORLAR

Başkent Kiev’e sadece bir gün içinde 3 roket saldırısı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, Rus sabotaj güçlerinin şehrin elektriğini kesmeyi planladığını belirtti. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna’nın bombalandığına dikkati çeken Zelenskiy, müzakereler konusunda, “Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık.” dedi.

İKİNCİ TUR NASIL GEÇECEK?

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev’e döndüğünde analizler yapacaklarını ve ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi. Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine girmesi için başvuru dilekçesini imzaladığını ve resmen kayda geçildiğini belirterek bu anı, 30 yıldır beklediklerini sözlerine ekledi.

Zelenskiy imzayı attı: Ukrayna adım adım AB üyeliğine Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

8 ülkeden Ukrayna’nın AB üyeliğine tam destek Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.