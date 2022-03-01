Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI | İSTANBUL

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un AB, ABD ve İngiltere’deki varlıkları donduruldu.

> Rusya’nın en genç milyarderi ve daha önce Putin’in kızı Katarina ile evli olan Kirill Shamalov’un İngiltere’ye seyahat etmesi yasaklandı ve oradaki mal varlığı donduruldu.

> Rusya’nın ikinci en büyük kredi kuruluşu VTB’nin başkan yardımcısı ve FSB başkanının oğlu Denis Bortnikov, İngiltere, AB ve ABD’de kara listeye alındı.

> Rusya’nın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çırakılması kararlaştırıldı.

> AB ve İngiltere, Bank Rossyia ve Promsvyazbank’ın varlıklarını dondurdu.

> Rus hava yolu şirketi Aeroflot, İngiltere hava sahasından menedildi.

> AB merkezli şirketlerin yanı sıra ilaç şirketleri, askerî iletişim birimleri ve tersanelerin teknoloji ihraç etmeleri yasaklandı. Rus silah üreticisi JSC Kalaşnikof bu yasağa dâhil.

> Ukrayna dezenformasyon kampanyalarının arkasında olan ve Yevgeny Prigozhin tarafından finanse edilen Kremlin destekli bir şirket olan Internet Araştırma Ajansı da yasaklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre’deki toplantıya gidemeyecek.

İNGİLTERE

> Banka hesaplarında 50.000 sterlinlik bir limit dâhil olmak üzere zengin Rusların İngiltere bankalarına erişimi kısıtlandı.

> Varlıklar bütün Rus finans kurumlarına karşı donduruluyor.

> Rus şirketlerinin İngiltere’de devredilebilir menkul kıymetler ve para piyasası araçları ihraç etmesini önlemeye yönelik tedbirler alındı.

> Belirlenmiş bankaların İngiltere üzerinden sterline ve takas ödemelerine erişmesini engelleme yetkisi verildi.

> Elektronik, telekomünikasyon ve havacılık dahil sektörlerde üst düzey ve kritik teknik ekipman ve bileşenlerin ihracatı yasaklandı.

AVRUPA BİRLİĞİ

> Rusya’nın AB bankalarında 100.000 avronun üzerindeki mevduatlarının, AB merkezi menkul kıymet saklama kuruluşlarının Rus hesaplarında tutulmasının ve Rus müşterilere avro cinsinden menkul kıymetlerin satılması yasaklandı.

> AB ticaret merkezlerinde Rus devlet kuruluşlarının hisselerinin listelenmesi yasağı getirildi.

> Petrol arıtma teknolojilerinin Rusya’ya satışı, tedariki, transferi veya ihracatının yasaklanması ve ilgili hizmetler için kısıtlamalar geldi.

> Tüm uçak, yedek parça ve teçhizatın Rus havayollarına ihracat yasağı getirildi. Buna sigorta, reasürans ve bakım hizmetleri yasağı da dahil.

> Diplomatlar, Rus yetkililer ve iş adamları artık AB’ye ayrıcalıklı erişime izin veren vize kolaylaştırma hükümlerinden yararlanamayacak.

> Hava sahası bütün Rus uçaklarına kapatılacak.

SOSYAL HAYATTAN MEN

> ABD ileri teknoloji ürünlerinin Rusya’ya ihracatını kısıtladı.

> Almanya, Rusya’dan uzanan Nord Stream 2 doğalgaz boru hattının açılmasını askıya aldı.

> Avustralya, zengin Ruslara ve Rus birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmesine izin veren 300’den fazla Rus parlamento üyesine yaptırım uyguladı.

> Tayvan dünya çip üretimde lider olan ülke, yarı iletkenler başta olmak üzere Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlara katılacağını duyurdu.

> Kanada, Rusya’ya tüm ihracat izinlerini iptal etti. 62 kişi ve kuruluşu hedefleyen yasak listesi oluşturdu.

> UEFA’nın 2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg’dan Paris’e taşıdı. FIFA, maçlarda Rus bayrağı ve marşının kullanılmasını yasakladı.

> AB, Russia Today, Sputnik ve yan kuruluşlarının yayınına yasak getirdi. .

> Avrupa Voleybol Konfederasyonu Rusya ve Ukrayna’daki tüm müsabakaları iptal etti

> Polonyalı futbolcular Dünya Kupası elemelerinde Rusya ile oynamama kararı aldı

> Avrupa Konseyi Rusya’nın üyeliğini askıya aldı.

> OECD Rusya’nın üyelik müzakerelerini dondurdu.

> Rusya, Eurovision şarkı yarışmasından çıkarıldı

> Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya’nın müsabakalara ev sahipliği yapmasını ve bayrak ve marşını yasakladı

> CoE Bakanlar Komitesi Rusya’nın üyeliğini askıya aldı.

Rusya ekonomisi kaybediyor Batı ülkeleri, Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte, ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

Rusya ile çalışan Türk iş dünyası teyakkuzda: Kimseye ulaşamıyoruz! Batı’nın Rusya’ya yönelik SWIFT’ten çıkarma dâhil aldığı yaptırım kararları, 33 milyar dolar hacme ulaşan Türkiye-Rusya ticaretini de olumsuz etkilemeye başladı. Bazı ihracatçılar Rus müşterileriyle iletişimde zorluk çektiklerini, fuarlara katılımın iptal edildiğini açıklarken ticarette alternatif olarak nakit transfer ve kripto paralar öne çıkıyor. İş dünyası temsilcileri ise bunun sağlıklı olmayacağını düşünüyor.