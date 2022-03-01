Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento bölgesindeki bir kilisede korkunç bir olay meydana geldi. Bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

ÇOCUKLAR 15 YAŞIN ALTINDA

Sacramento Şerif Departmanından Rod Grassmann, düzenlediği basın toplantısında, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü bir kurbanı, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti.

Yetkililer, bunun aile içi şiddet vakası olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD’de devam eden silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.

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