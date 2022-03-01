Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı girişimi 6. Günde de devam ediyor. Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pazar günü Ortırka kentine düzenlenen bombalı saldırı sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve “Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi.” dedi.

Dimitro Zhivitski’nin paylaştığı bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulatılamadı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.