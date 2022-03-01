Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları altıncı gününde de devam ediyor. Donbas bölgesinden başlayan Rus işgali başkent Kiev’e kadar ilerledi. Bombardıman ve çatışma seslerinin yükseldiği bölgede muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçmek için önemli bir gelişme yaşandı.



Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi internet servisi Starlink terminallerini Ukrayna’ya gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov Twitter üzerinden uydu üzerinden internete bağlanmayı sağlayan terminallerin fotoğrafını paylaşarak Elon Musk’a teşekkür etti. Musk’ta bu karşılık “Rica ederim” yanıtını verdi.



Paylaşım Twitter’da paylaşımından şu ana kadar 436 bini aşkın beğeni aldı.

Elon Musk, Rusya'nın "Uzay üssünü düşürürüz" tehdidine cevap verdi Milyarder girişimci Elon Musk, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tehdidine ilişkin konuştu. Musk, Rusya’nın uzay üssünü yörüngeden düşürmeye çalışması halinde SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonunu kurtaracağını söyledi.

Elon Musk, felaket bölgesi Tonga'ya uydu interneti bağışladı Okyanusya’da yer alan ada ülkesi Tonga, şiddetli volkanik patlama ve ardından tsunami gerçekleşmesiyle tarihinin en zorlu sınavını veriyor. Ocak ayında gerçekleşen felaket sonrası ülkedeki telefon ve internet ağları çöktü. Milyarder girişimci Elon Musk, bu konuya bir el atmak istiyor.