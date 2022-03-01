Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. gününde oluşan savaş devam ederken Rusya gelen bilgilere göre kayıp vermeye devam ediyor. Ukrayna'nın savunması için birçok ülkeden askeri yardım gelirken Ukrayna bu sayede Rus güçlerine kayıp yaşatıyor. 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı bir pilotun 20 Rus uçağını düşürdüğü iddia edildi.

20 RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Savaşın en çok konuşulanlarından biride 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı bir pilot. Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen pilotun tek başına 6 Rus uçağını düşürdüğü konuşulmuş ve yankı uyandırmıştı. 'Kiev'in Hayaleti' tekrardan gündeme geld ama bu kez Türkiye Ukrayna Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı.

Elçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kiev hayaleti" olarak tanımladığı bir pilotun savaşın ilk gününden bu yana 20 Rus uçağını düşürdüğünü iddia edildi. Açıklamada, "Rus uçaklarını düşürdükten sonra ortadan kaybolan "Kyiv'in Hayaleti", savaşın 122. saatinde toplamda 20 Rus savaş uçağı düşürdü. Devamı geliyor!" denildi.

UKRAYNA'YA HAVA GÜCÜ YARDIMI

Büyükelçiği bir başka paylaşımda da, ülkeye yeni savaş uçakları verildiğini açıkladı. Bulgaristan, Polonya ve Slovkaya'dan uçak geldiğini belirten Büyükelçilik, şu paylaşımı yaptı:

"Kyiv Hayaletlerinin"sayısı artıyor. Ukrayna ordusu için +70 uçak. Ortaklarımız bize MiG-29 ve Su-25 veriyor:

Bulgaristan (MiG-29) - 16 adet, Bulgaristan (Su-25) - 14 adet, Polonya (Mig-29) - 28 adet, Slovakya (Mig-29) - 12 adet

'Kiev'in Hayaleti' lakaplı Ukrayna'lı pilotun tek başına 6 Rus uçağını vurdu iddiası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir MiG-29 pilotunun, tek başına 6 Rus uçağını vurduğu iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı: Kiev'i 2 saatte alabileceğini söyleyenler nerede Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna halkının göstermiş olduğu direnişi vugulayarak "Kiev'i 2 saatte alabileceğini söyleyenler nerede?" diye sordu. Reznikov "Bizim ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak" dedi.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...