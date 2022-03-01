Türkiye Gazetesi

Göçmen krizinde elini taşın altına koyamayan Batı ülkelerinin ardından Türkiye 2020 Mart ayında Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık durdurmayacağını açıklayarak sınırları açmıştı. Ancak sınırda kötü hava şartlarında bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, bugünde denizde botları engellemeye devam ederek binlerce göçmeni ölüme terk ediyor.

"ONLAR BİZDEN"

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan süreçte binlerce Ukraynalı evlerini terk ederek yeni bir göç dalgası oluşturdu. Ancak Suriyeli ve Afgan göçmenlerin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalan Yunanistan Ukraynalılara kucak açtı.

Sınır komşuları Romanya ve Polonya'ya sığınan binlerce Ukraynalı göçmen için Avrupa seferber olurken, Avrupa hayali ile savaştan kaçan Suriyeli ve Afgan göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan'da Ukraynalılar bizlerden diyerek mülteci kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından yapılan açıklamada Rusya'yı hedef alan yaptırımların desteklendiği belirtilirken, Ukrayna'dan gelecek göçmenleri de kabul etmeye hazır oldukları ifade edildi.

Miçotakis, açıklamasında "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.

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