Dünyanın gözü Ukrayna'dan gelecek haberlere kilitlendi. Rusya'nın saldırıları 6'ncı gününde de devam ederken basına yansıyan görüntüler bölgedeki karışıklığı adeta gözler önüne serdi.
"ŞAKA YAPMAYA GİTMİYORUZ"
Ukrayna’ya karşı savaşmaya giden Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile Ukrayna'da görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.
Çeçen lider Kadirov gözünü kararttı: Topyekün saldırıya geçilmeli Putin tarafından Çeçenistan’ın liderliğine getirilen ve ‘Putin kuklası’ olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan yeni bir hamle geldi. Kadirov, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı ve topyekün bir operasyonun başlatılması gerektiğini söyledi.
Rusya’nın yanında savaşan Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu öldürüldü Ukrayna’nın işgali için Rusya’ya destek veren Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu General Magomed Tuşayev öldürüldü.