Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 6. günündeyken tüm dünyadan tepkiler çığ gibi yağmaya devam ediyor. Saldırılara karşı diğer ülkelerin askeri yardımlarıyla birlikte kendini savunan Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle göçlerde başladı.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde göç edenlerin sayısını paylaşmış ve aratacağını vurgulamıştı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Son 6 günde yaklaşık 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." dedi.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİ'

"Bu hızla, durum bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi olacak gibi görünüyor." diyen Mantoo, BMMYK'nin mümkün olduğunca hızlı ve kaynaklarını etkili şekilde mülteciler için seferber ettiğini vurguladı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere göç edenlerin sayısı 660 bini geçti.

Mantoo, tüm komşu ülkelerin bugüne kadar Ukrayna'dan kaçan mülteciler için sınırlarını takdire şayan bir şekilde açık tuttuklarının altını çizdi. Çoğu mültecinin Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovakya'ya kaçtığını aktaran Sözcü Mantoo, diğerlerinin de çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiğini söyledi.

13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell de 24 Şubat'tan dün gece yarısına kadar Rusya-Ukrayna savaşında, 13'ü çocuk, en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini ve 26'sı çocuk 400 sivilin yaralandığını bildirdi.

'KAYIPLAR, TESPİTLERİN ÜZERİNDE OLABİLİR'

Bu kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını vurgulayan Throssell, ölen sivillerin sayısının tespit ettiklerinin çok üzerinde olabileceğine dikkati çekti.

470 BİNDEN FAZLA ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞI VAR

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün Sözcüsü Safa Msehli, tahminlerine göre Ukrayna'da çok sayıda denizaşırı öğrenci ve işçi göçmeni de dahil olmak üzere çeşitli milletlerden 470 binden fazla üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna'da mahsur kaldığını belirtti.

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