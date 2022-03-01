Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle mülteci sayılarının milyonlara ulaşabileceğini söyledi. Johnson, "Dün gece Biden ile konuştuğumda, şimdi başlayan insani acil duruma odaklandık. Putin'in işgali şimdiden yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu ve belki de milyonları bulan daha büyük bir kaçışa hazırlanmalıyız" dedi.

İngiltere'nin 200 bin Ukraynalıyı kabul edebileceğini söyleyen Johnson, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" açıklamasını yaptı.

220 MİLYON STERLİN YARDIM

Johnson "İngiltere, Ukrayna için acil durum ve insani yardım için 220 milyon sterlin sağlayacak. Polonya dahil komşu ülkelerde insani yardım için bin askeri hazırda bekletiyoruz" ifadelerini kullandı.

PUTİN BARBARCA SİLAHLAR KULLANIYOR

Johnson, “Putin’in binaları bombalayarak ve çocukları öldürmek için binalara füze atarak masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeksizin taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson Polonya'ya gidiyor İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yarın Polonya ve Estonya’yı ziyaret edeceği açıklandı.

ABD ve İngiltere uçakları Ukrayna sınırında devriye atıyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak soruları ortaya atılırken, Belarus, Japonya, Çin ve birçok ülkeden nükleer silahlara yönelik söylemler geliyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında ABD ve İngiltere’ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı öğrenildi.