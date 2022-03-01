Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki Cody Hooks, Belton stadındaki rodeo sırasında kızgın boğanın kendisini üzerinden atmasıyla hızla yere çakıldı.

Cody, çarpmanın şiddetiyle yerde baygın yatarken babası Landis sahaya gelerek oğlunu kontrol ediyordu.

OĞLUNA SİPER OLDU

Bu sırada boğa hızla onlara yöneldi. Oğlunu boğadan kaçıramayacağını anlayan baba, kendisini oğluna siper etti.

Oğlunun üzerine kapaklanan baba, onu boynuz darbesinden korudu ve dev hayvan tarafından ezilmesine mani oldu.

Görüntünün Instagram’da yayımlanmasıyla Landis kahraman muamelesi görmeye başladı.

Geçen yıldan beri profesyonel olarak boğa biniciliği yapan Cody, olaydan yara almadan çıktı. Cody, “Durum çok kötü olabilirdi. Babamın cesareti ve fedakarlığı beni kurtardı” dedi.

İşte yılın babası seçilen adam Tekirdağ'da oğlunu sırtında taşıyan baba, yılın babası seçildi.