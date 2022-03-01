Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, yerini Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki işgal girişimine bıraktı. İşgal girişimi dün beşinci gününe girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyada paniğe neden olan 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emrini verdi. Putin’in, Ukrayna’daki savaş dolayısıyla nükleer gücünü alarm durumuna geçirmesiyle gözler bu ülkenin nükleer kapasitesine çevrildi.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’na göre Rusya’nın 5.977 nükleer savaş başlığı var. Bu, dünyadaki en yüksek miktar. ABD’de 5.428 nükleer savaş başlığı bulunurken, bu rakam Fransa’da 290, İngiltere’de 225. Atom Bilimcileri Bülteni, Rus cephaneliğinde 1.588 balistik füzelere yerleştirilmiş, 977 de 'stratejik' nükleer savaş başlığı olduğunu bildirdi.

Nükleer silahlarla ilgili rakamlar, bu silahlar son derece gizli tutulduğu için tam olarak bilinmiyor.

İNGİLTERE'YE 20 DAKİKADA ULAŞABİLİYOR

Öte yandan, Rusya'nın elindeki kıtalararası balistik füzeler, Londra veya Washington gibi dünyanın büyük şehirlerine ulaşma ve onları yok etme kabiliyetine sahip. Bu füzeler, fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra en yüksek hıza ulaşıyor. Rusya'dan ateşlenen bir füzenin İngiltere'ye ulaşması sadece 20 dakikada mümkün.

İngiltere ordusundan emekli komutan General Sir Richard Barrons, Sky News'e şunları söyledi: "Putin nükleer silah imasında bulunarak riski artırdı. Ukrayna’daki risk artık küresel hale geldi."

Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.

Rus devlet televizyonu tehdit etti: Putin isterse NATO ve ABD’yi yok edebilir Ukrayna saldırıları dolayısıyla ağır yaptırımların uygulandığı Rusya'da devlet televizyonu hayrete düşüren bir yayınla ABD ve NATO'ya tehdit yağdırdı. Televizyon sunucusu canlı yayında, "Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir” ifadelerini kullandı.