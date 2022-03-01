Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. gününde Rusya saldırgan tavırlar sergilemeye devam ediyor. 660 bin Ukraynalı insanın ülkelerini terkederek komşu ülkelere geçtiği savaşta diğer ülkelerden Ukrayna'ya askeri destek verilirken Rusya'ya ise yaptırımlar ve tepkiler çığ gibi büyüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 49. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Oturumu için bir video mesaj gönderdi. Mesajda Dünyadaki durumun kötüleştiğini belirten Lavrov, "Bunun nedeni, ABD ve müttefiklerinin, uluslararası topluma kurallara dayalı kendi düzenini agresif şekilde dayatmaya devam etmesidir. Bu düzenin insan haklarını ne şekilde etkilediği Ukrayna örneğinde görülüyor." dedi.

'UKRAYNA DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMALI'

Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında savaşın durdurulması amacıyla müzakereler sürecinin dün başlatıldığına dikkati çeken Lavrov, "Ukrayna tarafının durumun ciddiyetini, sorumluluğunu, bağımsız hareket etmesi, anlaşabilmesi ve Minsk anlaşmalarıyla ilgili durumun tekrar yaşanmaması gerektiğini anlayacağını umuyoruz." dedi.

'EYLEMLERİMİZİN AMACI İNSANLARI KURTARMAK'

Ukrayna'da insan haklarının ihlal edildiğini savunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatma konusunda 24 Şubat'ta talimat verdiğini hatırlatarak "Eylemlerimizin amacı, müttefik yükümlülüklerimizi yerine getirerek, insanların kurtarılması ve Ukrayna'nın silahlardan ve Nazilerden arındırılmasıdır. Bu, Ukrayna'nın silahlarla donatılarak, NATO'ya çekilmesi girişimlerinin ışığında özellikle güncel bir konudur." diye konuştu.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİ ÇİFTE STANDART UYGULUYOR'

Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı siyaset izlediklerini belirten Lavrov, "Yugoslavya, Irak, Libya, Afganistan'da yüz binlerce insanın öldürülmesinden, insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesinden sorumlu olan ABD ve müttefikleri, bir kez daha çifte standartlar uyguluyor." ifadesini kullandı.

'YASA DIŞI YAPTIRIM'

Batı'nın ülkesine yönelik "yasa dışı yaptırım" uyguladığını söyleyen Lavrov, "Batı'nın üstünlük, seçkinlik ve müsamahakarlık duygusuna dayanan kibirli felsefesine son verilmelidir. Devletlerin egemen eşitliği, BM tüzüğünün temel ilkesidir." dedi.

Lavrov, Rusya'nın "eşit diyaloğa" ve "adil çıkar dengesi" arayışına açık olduğunu dile getirdi.

Korkutan Rusya analizi: 3 Türki Cumhuriyet tehlike altında Prof. Dr. Taşansu Türker, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Türki Cumhuriyetlere dikkat çekerek "Kazakistan'da olanlardan sonra Rusya çatışma ayağını genişletirse el atacağı üç bölge var; Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan" dedi.

Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.

Rusya'nın öldürmek istediği Olena Zelenska kocasının en büyük destekçisi Ukrayna devlet başkanının eşi Olena Zelenska, Rusya işgaline karşı kocasının en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, çocukları ile beraber sürekli kocasının yanında yer alarak hayatını tehlikeye atmayı göze alıyor.