Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın işgalinin ardından ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı. Bu konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşı için Brüksel'de olağanüstü toplanan AP, saldırıları kınadı.

"UKRAYNA'NIN BAŞVURUSU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

AP Başkanı Roberta Metsola "Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalamazsınız. Avrupa Parlamentosu'nun mesajı net, devam eden savaş suçları soruşturmaları var, onlardan hesap soracağız. Bu Avrupa için varoluşsal bir tehdit. İnsanlar Putin'in savaş makinesine karşı, değerlerimiz için savaşırken sessiz kalmayacağız" dedi. Ukrayna’nın AB üyeliğinin değerlendirildiğini söyleyen Metsola "Avrupa daha ileri gitmeye hazır. Ukrayna'nın Avrupa perspektifini tanıyoruz. Ukrayna'nın aday statüsü başvurusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için çalışacağız" diye konuştu.

"PUTİN'E DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Metsola, Rus lider Putin’e seslenerek "Sayın Başkan, dünyaya ayağa kalkmanın ne demek olduğunu gösterdiğiniz için, bize kayıtsızlığın tehlikelerini hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Ukraynalılar dünyaya bizim yaşam tarzımızın savunmaya değer olduğunu gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"KREMLİN'İN GAZINA BAĞIMLI KALAMAYIZ"

Gelecek hedeflerini açıklayan Roberta Metsola "Avrupa artık Kremlin'den gelen gaza bağımlı kalmaya devam edemez, Kremlin parasını kabul edemez ve hiçbir şart yokmuş gibi davranamaz. Savunmamıza yapılan yatırımlar sözlerimize uygun olmalı. Avrupa'nın bir güvenlik ve savunma birliği olmalı" sözlerini sarf etti. Metsola, Kremlin'in dezenformasyon kampanyasıyla mücadelenin öneminden bahsederek "Sosyal medya ve teknoloji şirketlerini sorumluluklarını ciddiye almaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

"PUTİN YAPMAK İSTEDİĞİNİN TERSİNİ BAŞARDI"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin her zamankinden daha fazla birleştiğini belirterek "Putin Avrupa Birliği'ni bölmek, NATO'yu zayıflatmak ve uluslararası toplumu kırmak istiyorsa, tam tersini başardı. Her zamankinden daha fazla birleştik. Avrupa güvenliği ve savunması, son 6 günde, son yirmi yılda olduğundan daha fazla gelişti. Bugün Rusya'nın yaptıklarına nasıl tepki vereceğimiz uluslararası düzenimizin geleceğini belirleyecek. Demokrasilerimizde yatan gücü göstermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

AB BÜTÇETSİNE MÜLTECİLER İÇİN 500 MİLYON AVRO EK BÜTÇE

Başka ülkelere giden Ukraynalılar ile ilgili açıklamalarda bulunan Von der Leyen "Bu mültecilere güvenli bir statü, okul, tıbbi bakım ve işe erişim sağlamak için geçici koruma mekanizmasını etkinleştirmeyi öneriyoruz. Bunu hak ediyorlar. Bunu şimdi yapmalıyız. Bu trajik savaşın hem ülkede hem de mülteciler için insani sonuçlarıyla başa çıkmak için AB bütçesinden en az 500 milyon avro ekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"RUS ZENGİNLERİN HER ŞEYİNİ DONDURACAĞIZ"

Hava sahasını oligarkların özel jetleri de dahil olmak üzere Rus uçaklarına kapattık” diyen Von der Leyen “Hiç şüpheniz olmasın diğer varlıklarını da donduracağız. Yatlar, lüks arabalar veya lüks mülkler olsun, hepsini birlikte donduracağız" ikazında bulundu.

"RUSYA EVİNE DÖN, KONUŞALIM"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Rus saldırılarını "jeopolitik terörizm" olarak nitelendirdi. Michel "Saldırı altında olan sadece Ukrayna değil, Uluslararası hukuk, kurallara dayalı uluslararası düzen, demokrasi, insan onuru... Bu saf ve basit jeopolitik terörizmdir. Rusya savaşı durdur. Evine dön. Konuşalım" dedi.

"AB CAYDIRICILIK KAPASİTESİNİ ARTIRMALI"

AB’nin caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydeden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şunları söyledi: Bence bu, jeopolitik birliğin doğduğu an. Barışmak için iki kişi gerekir, ama savaşmak için bir olmak yeterlidir. Putin'in bize söylediği bu. Savaştan kaçınmak için caydırıcılık kapasitemizi artırmalıyız. Bizim caydırıcılık kapasitemiz Sayın Putin'i caydırmaya yetmedi. İnsan hakları ve özgürlük savunmamızdan vazgeçmeyeceğiz.



İngiltere, Ukrayna'da Ruslarla savaşmayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.



Ukrayna'da ırkçılık: Afrikalı öğrenciler otobüs ve trenlere alınmadı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen Afrikalı öğrenciler ve göçmenler, kendilerine ırkçılık yapıldığını belirtti. Sadece siyahların değil Hintlerin, Arapların ve Suriyelilerin de geri çevrildiğini belirten bir Nijeryalı, "Vatandaşlarını kurtarmak istiyorlar ama bu süreçte insanlıklarını kaybediyorlar" dedi.