Türkiye Gazetesi

Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmasını ve askerlerini çekmesini istedi.

"DÜNYA BARIŞ İÇİN UKRAYNA'NIN YANINDA"

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

ESTONYA'DAN NATO'YA KALICI ASKER TALEBİ

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti.

Kallas, "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz." diye konuştu.

Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg açıkladı: NATO ilk kez mukavemet gücünü devreye sokuyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. Stoltenberg NATO'nun ilk kez Mukabele gücünü harekete geçirdiğini de bildirdi.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Ukrayna'ya silah yollamanız düşmanca olur Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vassily Nebizia, Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini savundu.

Rus devlet televizyonu tehdit etti: Putin isterse NATO ve ABD’yi yok edebilir Ukrayna saldırıları dolayısıyla ağır yaptırımların uygulandığı Rusya'da devlet televizyonu hayrete düşüren bir yayınla ABD ve NATO'ya tehdit yağdırdı. Televizyon sunucusu canlı yayında, "Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir” ifadelerini kullandı.

NATO'dan Putin'in nükleer emrine cevap: Tehlikeli ve sorumsuzca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer adımını "tehlikeli ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi. Stoltenberg, "Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor" ifadelerini kullandı.