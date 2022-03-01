Türkiye Gazetesi

Rusya'nın NATO'ya üye olması durumunda dehdit ettiği bir diğer ülkede İsveç'ti. Savaş korkusu saran İsveç halkı son bir ayda internette sığınak aradı. İsveç devlet radyosunun haberine göre, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte şubatta 331 bin kişinin internette sığınak aradı. İsveç Sivil Acil Durum Ajansı (MSB) sözcüsü Anna Wennerström, geçen yılın aynı dönemine göre şubat 2022'de internette sığınak arayanların oranının yüzde 4 bin arttığını söyledi. İsveç'te 7 milyon insanı barındıracak 64 bin sığınağın bulunduğunu aktaran Wennerström, nüfus oranına göre dünyada en fazla sığınağın İsveç'te bulunduğunu sözlerine ekledi.

RUSLARA 'İSVEÇ'E SALDIRACAK MISINIZ?' DİYE MESAJ ATTILAR

İsveç'te NATO üyeliğinin tartışmalarının artması ile birlikte ocakta yüzlerce İsveçlinin, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine elektronik posta yolu ile "İsveç'e saldıracak mısınız" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çocuk, genç ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce mesaj aldıkları ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtilmişti.



Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı NATO'ya katılmaması ve silahsızlanma isteğini geri çeviren Ukrayna'yı resmen işgal eden Rusya'dan bir uyarı da Finlandiya ve İsveç'e geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ülkelerin NATO'ya katılmasının ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacağını söyledi.



İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'ya NATO cevabı Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması Rusya tarafından karşılık bulurken gözler İsveç ve Finlandiya’ya çevrildi. İsveç Başbakanı Rusya’nın NATO çıkışına “İsveç güvenlik politikalarına kendisi karar verecek” cevabını verdi.