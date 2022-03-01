Türkiye Gazetesi

Ülkesi Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına değinen Zelenskiy "Biden'ın Rusya'ya güçlü ve işe yarar bir mesaj vermesi gerekli" dedi.

"UKRAYNA DÜNYA İÇİN ÖZEL"

Ukrayna lideri Zelenskiy, devlet başkanı olmadan önce oyunculuk yaptığına işaret ederek "Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim. İkonik olan Ukrayna. Ukrayna, Avrupa'nın kalbi. Avrupa'nın Ukrayna'yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu sebeple de dünya bu kadar özel bir şeyi kaybetmemeli" yorumunda bulundu.

BELARUS MÜZAKERELERİ

Ukraynalı ve Rus yetkililerin, Belarus'taki görüşmelerine de değinen Zelenskiy, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi. Başkan Zelenskiy "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı" görüşünü paylaştı.

"NATO, RUSYA İSTEMİYOR DİYE BİZİ ALMAYACAKSA GÜVENLİK GARANTİSİ VERMELİ"

NATO'nun Ukrayna'ya karşı duruşuyla ilgili Zelenskiy "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye bizi NATO'ya almaya hazır değillerse, ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar" ifadesini kullandı. Zelenskiy bu garantiler arasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması, ülkesinin tamamen güvende olması gibi maddelerin bulunması gerektiğinin altını çizdi.