Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken pek çok açıklama gelmişti, bunlardan biri de Putin'in yakın arkadaşı olan Hollywood yıldızı Steven Seagal tarafından yapıldı. Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Steven Seagal de iki ülke arasındaki savaşla ilgili konuştu.

RUS PASAPORTU VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakınlığı tüm dünya tarafından bilinen ve Rus pasaportuna da sahip olan ünlü aktör Steven Seagal katıldığı bir televizyon programında savaşla ilgili açıklamalarda buldundu. Seagal konuşmasında; "Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

"DUALARIM, BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜME VARMALARI"

Hollywood yıldızı ayrıca, "Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği olumlu, barışçıl bir çözüme varmasıdır." dedi. Öte yandan 2018’de, ABD ile insani ilişkiler için özel elçi olarak atanan ve Kremlin savunucusu olarak tanınan Seagal, daha önce Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesini desteklemiş ve Putin’i ‘yaşayan en büyük dünya liderlerinden biri’ ilan ederken, övgüler dizmişti. 2017 yılında ise Ukrayna’ya ayak basmaktan 5 yıl boyunca men edilmişti.



Rus milyarderlerden Putin'e barış çağırısı Dünyanın sayılı zenginleri arasında gösterilen Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska Rusya Devlet Lideri Viladimir Putin'e seslenerek Ukrayna'da barış çağrısında bulundu.



Rus basını Putin'in saldırıları bitireceği tarihi duyurdu Rusya'nın 3 gündür Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rus basında bir haber yayınlandı. Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki habere göre; Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5 günle sınırlı tutacak.