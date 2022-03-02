Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ARVAS

Ukrayna’nın başkent Kiev dâhil Rus saldırıları altındaki şehirlerinde bir zamanların işlek caddeleri şimdi ıssız. Herkes sığınaklarda yaşıyor, caddelerden tek tük araba geçiyor. Metrolar, spor salonları, apartmanların bodrum katları kadınlı, çocuklu masum sivillere sığınak oldu. Bombardıman altındaki şehirlerden Mariupol’da da 2.000 kişilik spor salonu hıncahınç sivillerle dolu. Mariupol’da bir doğum hastanesinin bodrum katı da sivil ve hastaların sığınabileceği koğuşa dönüştürüldü.

Kateryna Suharokova isimli kadın da 6 gündür ağır bombardıman altındaki şehirde bu sığınakta doğum yaptı. Suharokova’nın Makar ismini verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Başkent Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesinde hasta sayısı azaltılırken, kanser tedavisi görenler muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı hastanenin sığınağına götürüldü. Hastane Müdürü Volodymyr Jovmir “Hasta sayısını zalatmak zorunda kaldık. İlaca, tıbbi malzemeye, sağlık çalışanlarına ihtiyacı olan hastalar var sadece. Acil bakıma ihtiyacı olan yetişkin hastaları da kabul ediyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, hava saldırısı var. Savaş korkunç bir şey” diye konuştu. Kurşunlar veya şarapnellerle yaralanan 4 çocuğun yanı sıra 3 yetişkin de hastaneye getirildi. Sığınaktaki siviller, Belarus’ta Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinden gelebilecek müjdeli bir haber bekliyor. Görüşmenin yapılan ilk turunda anlaşma sağlanamadı.

İsveçliler internette sığınak arıyor Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası büyük korku yaşayan İsveç halkı son bir ayda internette en çok kalabilecekleri sığınak aramasında bulundu.

Putin saldırılarını artırdı, çocuklar sığınaklara taşınıyor Yeni saldırılar sonrası Ukraynalı çocuklar sığınaklara taşınıyor..