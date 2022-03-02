Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan üç farklı çiftlikte yapılan kazı çalışmaları sonucu içinde insan kalıntıları olan 52 çanta tespit edildi. Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği bildirildi.

Bölgede kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

18 ÇANTA BULUNMUŞTU

Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıklamıştı.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika’da toplu mezar: 50'den fazla ceset var Meksika’da “Arayan Anneler” adlı sivil topluluk bir arazide 50’den fazla kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezarı ortaya çıkardı. Kurbanların karteller tarafından öldürüldüğü belirtildi.