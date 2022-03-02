Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali 7. güne girerken saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor.

ELÇİLİK BİNASININ ÖNÜNE BIRAKTIKLARI ÇİÇEK İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR

Moskova’da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı.

Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay Rusya’da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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