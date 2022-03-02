Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kişinin daha yola çıktığını ve böylece tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 8 bin 50 olduğunu kaydetti.

GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN PLANLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında da savaş başladıktan sonra deniz ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle 25 Şubat'ta kara yoluyla Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını, dün yola çıkanlarla birlikte 5 bin 850 Türk vatandaşını tahliye edildiğini, 2 bin 200 vatandaşın ise konvoylarla ya da kendi imkanlarıyla ülkeden ayrıldığını belirtti.

Türkiye’ye sığınan Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı Eurovision'da atalarının Sovyet Rusya tarafından sürgün edilmesini anlatan şarkısı ile birinci olan Ukraynalı sanatçı Jamala, aynı acıları kendi de yaşadı. Rusya yüzünden iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığınan Jamala "Bizi Türkler kurtardı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.

Dünyanın çıkış yolu Türkiye Pekin’den Londra’ya uzanan küresel ticaret yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Kuzey Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artık tamamen kapandı. Güney Koridoru da; İran’a uygulanan yaptırımlar, istikrarsız Afganistan ve uzun rota gibi sebeplerle tercih edilmiyor. Kuzey ve Güney koridorlarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yıllık 600 milyar dolarlık hacme sahip Doğu-Batı ticaretinde, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Koridor (tarihî İpek Yolu) öne çıkıyor. Uzmanlar "En güvenli, hızlı, ucuz, istikrarlı ve düşük maliyetli rota burası" diyor.