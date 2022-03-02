Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya ve Devlet Başkanı Putin'e tepkiler çığ gibi büyürken yaptıırmların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Rusya'yı uluslararası ödeme ağı olan SWİFT'ten çıkarma kararı almıştı. Finansal yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini sarsmış olacak ki Rusya'nın en büyük bankası Sberbank dikkat çeken bir karar aldı.

'OLAĞANÜSTÜ' BİR NAKİT ÇIKIŞI

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

ÇALIŞANLARA TEHDİT

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı belirtildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

Rusya'nın hal hazırda durumu için JPMorgan ekonomisti Jahangir Aziz tarafından hazırlanan analize göre, Rusya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) Batılı ülkelerin açıkladığı "ağır" yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 gerileyecek.

ENFLASYON ARTACAK

Rus ekonomisinin 2022'nin tamamında ise yüzde 3,5 daralacağını öngörülen analizde, ocak ayında yüzde 8,73 olan enflasyonun bu yıl sonunda en az yüzde 10'a çıkacağı kaydedildi.

ÜLKE EKONOMİSİNİN BÜYÜME POTANSİYELİ DÜŞECEK

Ekonomist Aziz, artan küresel siyasi ve ekonomik izolasyonun Rus ekonomisini gelecek yıllarda da baskılamaya devam edeceğine dikkat çekerek, ülke ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüzde 1,75'ten yüzde 1'e düşeceğini söyledi.

AB Rusya yaptırımları için acil toplanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

ABD Senatosu, Rusya yaptırımlarını onayladı ​ABD Senatosu, dün gece Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren tasarıyı 98'e 2 oyla onayladı.

Rusya’dan yaptırım önlemi: Dolar çıkışına kota Ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, önlem kapsamında ülkeden 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı.