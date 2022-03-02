Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirdi.

İsrail basınındaki haberlere göre Korniychuk, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, göz yaşlarına hakim olamadı.

Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi" dedi.

"BUNLAR, SAVAŞTAN KAÇTILAR"

Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerinin altını çizen Korniychuk, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar" diye konuştu.

Holokost olaylarında binlerce Yahudi'nin Ukraynalılar tarafından kurtarıldığını ifade eden Korniychuk, gözyaşları içinde "daha fazla yardıma muhtaç olduklarını" dile getirdi.

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