Türkiye Gazetesi

İngiltere'de mobilyacı olarak çalışan 67 yaşındaki Peter ve 50 yaşındaki eşi Rosa Beckerton, ismi bilinmeyen bir müşteri tarafından dükkana getirilen koltuğun döşemesini söktüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Döşemenin içinden 23 Şubat 1969 tarihinde 11 yaşındaki küçük bir kız tarafından ev ödevi olarak yazılmış mektup çıktı.

1969 yılında kaleme alınan mektubu okuyan Peter, kızın yazdıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu hemen eşi Rosa'ya anlatan Peter, notu dünya basını ile paylaşmaya karar verdi.

TAHMİNLERİ BİR BİR GERÇEK OLDU

Sputnik'in Mirror'a dayandırdığı habere göre; mektuubunda ilerleyen yıllardaki yaşamı ve dünyayı hayal eden kızın 1980 yılı için yaptığı bazı tahminler 21'inci yüzyılın başlarında gerçek oldu.

Yıllar sonra telefonların ekranları olacağını ve görüntülü görüşme yapılabileceğini yazan kız, "Bu biraz televizyona benziyor" ifadesini kullandı. Televizyonların da zamanla değişeceğini düşündüğünü belirten 11 yaşındaki öğrenci, eskiden televizyonların küçük ve tuşlarının üzerinde olduğunu ancak ilerleyen yıllarda televizyon ekranlarının büyük olacağını ve koltuklarda bulunan tuşlarla kontrol edileceğini, kapıların da uzaktan tuşlara basılarak açılıp kapanacağını yazdı.

Küçük kız, sadece akıllı teknolojiyi yazmakla sınırlı kalmadı. Daha ileriki bir tarihte insanlığın üreteceği şeyler hakkında da bilgi verdi. Kızın yazdığı notta, "İleride sadece bir sakız insanların doymasına yetecek. Üstelik bulaşık yıkama derdi de ortadan kalkacak" gibi ifadeler yer aldı.

Notu kaleme alan küçük kızın, bugün sıklıkla kullanılan "Zoom" teknolojisinden, akıllı telefonlara kadar birçok teknolojiyi kağıda yazması ise tüyler ürpertti.

MEKTUBU YAYINLAMAYA KARAR VERDİ

Peter’in eşi Rosa, mektubu kaleme alan küçük kızın şu anda 62 yaşında olabileceğini düşündüğünü ve hayatta olma ihtimaline karşı mektubu sosyal medya hesabından yayınlamaya karar verdiğini dile getirdi.

Rosa, eşinin mobilyalarda sürekli bir şeyler bulduğunu, fakat bu mektubun şimdiye kadar gördüğü en ilginç şey olduğunu anlattı.

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