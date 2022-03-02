Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyat uydu tarafından görüntülenmişti. 64 kilometrelik dev Rus konvoyu durdu. ABD’li yetkililer konvoyun gıda ve yakıt sorunu nedeniyle durduğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre yetkililer ayrıca, birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini belirtti.

YA TAKTİK DEĞİŞTİ YA DA LOJİSTİK SIKINTISI

ABD merkezli Maxar şirketinin paylaştığı görüntülerde dev Rus konvoyunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’in eteklerine yerleştiği görülüyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken dev konvoyda tanklar, toplar, zırhlı araçlar ve diğer lojistik araçlar bulunuyor.

Konvoyun Kiev’e 43 kilometre mesafede olan Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı belirlendi.

Amerikalı şirket ayrıca Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda bina ve evden dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktardı.

Rusya Kiev'deki televizyon kulesini vurdu: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulubesini vuran Rusya, 5 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı: 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor Yeni yayımlanan uydu görüntülerine göre 64 kilometreden uzun olan Rus askeri konvoyu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerliyor. Kiev'e 43 kilometre uzaklıkta olduğu tahmin edilen konvoyda zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlar bulunuyor.