Türkiye Gazetesi

Dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında, Omicron varyantının etkisiyle son aylarda tekrar vaka sayısında yükseliş yaşanıyor. Birçok Avrupa ülkesi tedbirleri sıklaştırıp önlemlerini artırırken, Omicron'un 'daha bulaşıcı' ancak 'daha az tehlikeli' olduğunun açıklanması ile birlikte ülkeler tedbirleri yavaş yavaş kaldırıyor.

Seyahat kısıtlamaları, maske kullanımı ve aşılama gibi tedbirlerde değişikliğe giden ülkelerden birisi de Almanya oldu. Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle 'yüksek riskli bölge' ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

ARALARINDA TÜRKİYE DE BULUNUYOR

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke 'yüksek riskli bölge' kapsamından çıkarılıyor.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

Almanya’da geniş çaplı araştırma: 20 yaşında zirve yaptığı teorisi çürüdü Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir milyondan fazla kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, zihin gücünün 20 yaşından önce zirve yaptığı teorisini çürüttü. Çalışmaya göre zihin gücü 30 yaşına kadar artıyor, 60 yaşından sonra ise azalıyor.

Taslak plan hazır: Almanya'da kısıtlamalar kalkıyor Omicron varyantının etkisiyle vaka rekorları kırılan Almanya'da Mart ayında kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.