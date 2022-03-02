Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.

"RUSYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti.

Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Diğer yandan Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuşmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Rus ordusu Herson'u ele geçirdi Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Bugün yapılması gereken müzakere ertelenirken, Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi Rusya ile Ukrayna heyetlerinin bugün ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi. Ancak son dakika gelişmesine göre; bugün ikincisinin yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi.

Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Kazakistan'dan Rusya'ya rest: Talepte bulunamaz Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Rusya'nın, Kazakistan'dan Ukrayna'da düzenlenen saldırılar için asker gönderme talebinde bulunamayacağını açıkladı.