Türkiye Gazetesi

Kievliler, şehirden kaçmak için tren istasyonlarına akın etti. Kadınlı çocuklu binlerce Ukraynalı, tıka basa dolu olarak gelen trenlere binmeye çalıştı, istasyonda izdiham oluştu.

İnsanların Lviv’e gitmek üzere trene binmek için birbirlerini ezdikleri görüldü.

KUŞATMA ÇEMBER OLUŞTURULUNCA TAMAMLANACAK

Bu arada ayrı bir Rus askeri konvoyu da güneydoğusundan şehre yaklaşıyor.

Bununla şehrin etrafında çember oluşturularak kuşatmanın tamamlanacağı ifade ediliyor.

Kiev etrafında 15.000 askerle bir tümen büyüklüğünde yığınak var.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün Rusya'nın geçen hafta başlayan harekâtından bu yana 13'ü çocuk, en az 136 sivilin öldüğünü, 400 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

İsrail, Ukraynalı göçmenlerın ülkeye girişine izin vermedi Ukrayna'dan tahliye edilerek Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na gelen Ukraynalılar ülkeye alınmayarak geri gönderildi.

Ukraynalı iki futbolcu Rus saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı iki futbolcunun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.