Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Yeni Galler Eyaleti'nde çoğu bölge, 'bin senede bir görülebilecek' şiddetteki yağışlardan sonra sular altında kaldı.

SULAR İÇİNDEKİ EV ALEV ALEV YANDI

Lismore'da da caddeler ve sokaklar sel sularıyla dolarken çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Bunlar arasında bir kadının ise mahsur kaldığı evde bir de yangın çıktı. İsmi açıklanmayan kadın, kurtarma ekipleri tarafından botla götürülürken yanmakta olan evinin fotoğrafını çekti. Su içinde yanan ev tezat bir görüntü oluşturdu.

Kadının halası tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi çekti.

Sel felaketinde kaybolan 8 kişi 6 aydır aranıyor Kastamonu'da geçen sene Ağustos ayında meydana gelen selde kaybolan 8 vatandaşa 6 aydır yapılan tüm çalışmalara rağmen ulaşılamadı.