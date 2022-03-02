Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da Rusya’nın vurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve üniversite binasının enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, binanın enkazında 4 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 10 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, yaralanan 9 kişinin de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 21 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Arama kurtarma çalışmalarına Acil Durumlar Servisi’ne bağlı 90 kişinin katıldığı 21 ekipman kullanıldığı kaydedildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Harkov’da yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını söylemişti.

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Ukrayna’dan Haluk Levent’e konser teklifi: Ünlü sanatçı böyle cevap verdi Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı ve 2016 Eurovision birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent ise bu teklife karşılık “Kesinlikle, seve seve” cevabını verdi.

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