Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 7. günüdeyken savaştan kaçan 660 bin göçmen komşu ülkelere sığınmış, Ukrayna'dan çıkamayanlar ise sığınaklara akın etmişti. ABD’nin Texas eyaletindeki Rising S Bunkers firması, askeri harekatın başladığı bir haftada satışlarının katbekat arttığını açıkladı.

Firmanın mini sığınakları 39.500 dolardan satılıyor. İçinde 44 kişinin barınabileceği “aristokrat” tipi sığınakların fiyatı ise 8.35 milyon dolar olduğu öğrenildi. Firmanın genel müdürü Gary Lynch, sattıkları sığınakların fiyatının artması hakkında konuştu.

1 GÜNDE 5 SIĞINAK SATILDI

Lynch, “Biz ayda genelde 2 ila 6 arasında sığınak satarız. Son birkaç günde iş yükümüz astronomik ölçüde arttı" dedi. Lynch, sadece işgalin ilk gününde 5 sığınak sattıklarını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

İnsanlar Rusya’nın Ukrayna'dan sonra başka ülkelere de saldıracağını düşünüyor ve bunun Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikleyeceğinden endişe ediyor. Saldırılara, fırtınalara dayanıklı şekilde inşa edilen sığınakların içi istenildiği şekilde donatılabiliyor.

YÜZME HAVUZLU SIĞINAK

Bazıları lüksten de taviz vermiyor ve sığınağın içine yüzme havuzu bile yaptırabiliyor. Çelikten imal edilen sığınaklar dünyanın her yerine gönderilebiliyor.

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