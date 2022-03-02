Türkiye Gazetesi

Ukrayna istihbaratına atıfta bulunan Ukrayinska Pravda haber ve analiz sitesinin iddialarına göre, Rusya 2013-14'teki hükümet karşıtı protestolar sırasında devrilen eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i Ukrayna'nın yeni lideri olarak ilan etmek istiyor.

KREMLİN YANUKOVİÇ İÇİN UĞRAŞIYOR

Ukraynalı web sitesinin kaynağına göre, 2014 yılında Rusya'ya kaçan Yanukoviç şu anda Minsk'te. Gazete, Kremlin'in Yanukoviç'i Ukrayna'ya geri getirmek için bir medya operasyonu veya kampanyası hazırlıyor olabileceğini veya kendisinden Ukrayna halkına seslendiği bir konuşmayı yayınlayabileceğini belirtti.

Ocak ayında İngiltere, Moskova'nın Ukrayna hükümetinin başına geçmesi için Rusya yanlısı bir figür yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı, eski Ukrayna milletvekili Yevhen Murayev'i de Kremlin'in potansiyel adaylarından birisi olarak göstermişti.

Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991'den 2004'e kadar Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı hareketler yok denecek kadar azdı. 'Turuncu Devrim' diye bilinen protesto hareketi, Rusya yanlısı eski Donetsk valisi Viktor Yanukoviç'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını engelledi. Bunun üzerine Yanukoviç'in Ukrayna'nın doğusunda teşkilatlı 'Bölgeler Partisi' Ukrayna'dan ayrılma tehdidinde bulundu ama sonuçta bu tehdidi gerçekleştirmeye cesaret edemedi.

2010'DA CUMHURBAŞLANLIĞI SEÇİMLERİNİ KAZANMIŞTI

Yanukoviç 2010'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmayı başardı ve Rusya ile AB arasında zikzak çizen bir politika izledi.

Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını reddedip Rusya'ya dümen kırmasıyla Kasım 2013'te gerilim tırmandı. Putin'in en sevdiği politikacılar arasında yer alan Yanukoviç'in Moskova'da 15 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmasıyla, muhalefetin protesto gösterileri patlak verdi.

Hükümet karşıtı protestolar Kiev'de başladı ve ülke geneline yayıldı. Yanukoviç de Rusya'ya kaçtı.

Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan meydan protestoları, Rusya'nın Ukrayna'daki etkisini de tamamen kaybetme tehlikesini beraberinde getirdi.

Moskova ise Kiev'deki iktidar boşluğundan yararlanarak Kırım Yarımadası'nı ilhak etti.

PUTİN'DEN YANUKOVİÇ'İ KURTARMA EMRİ

İşgalci Putin, bir yıl sonra Kırım'ın Rusya'ya ilhakını, bölgede kimliği belirsiz silahlı kişilerin ortaya çıkıp yönetim binalarını ele geçirmesinden dört gün önce planladığını itiraf etti.

Rusya'da yayınlanan belgeseldeki görüntülerde, Putin "Özel kuvvetlerimizin liderlerini ve Kremlin'deki savunma bakanını davet ettim ve onlara tasfiye edilen Ukrayna devlet başkanının (Viktor Yanukoviç) hayatını kurtarma görevini verdim" deyip ekliyordu:

"Toplantıyı sabah yedi sıralarında bitirdik. Giderken çalışma arkadaşlarıma, 'Kırım'ı Rusya'ya geri getirmek için çalışmaya başlamaya mecbur kaldık' dedim."

23 Şubat'ta gerçekleşen toplantıdan dört gün sonra, 27 Şubat'ta, silahlı kişiler Kırım'daki yerel parlamento ve yerel yönetim binalarını ele geçirdi ve Rusya bayraklarını çekti. Bu kişiler Rusya ordusuna dair herhangi bir işaret taşımadılar.

Kırım'ın geleceğiyle ilgili olarak uluslararası toplum tarafından önemli oranda kabul görmeyen oylama ise 16 Mart'ta yapıldı. İki gün sonra Putin, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kabul etti.

Kırım'ın ilhakıyla ilgili operasyon o dönemde gizli tutuldu ve Rusya, her ne kadar Putin daha sonra Kırım'ındaki savunma güçlerinin arkasında durmak üzere bölgeye birlikler sevkettiğini kabul etse de, olaya dahil olduğunu kabul etmedi.

Putin videoda ayrıca Yanukoviç'in kurtarılması için Rusya'nın havadan, denizden ve karadan hazırlık yaptığını da söyledi.

Yanukoviç 22 Şubat'ta Kiev'den Harkov ve Donetsk'e kaçmış, daha sonra yaptığı açıklamada ise Rusya'ya Kırım üzerinden ulaştığını belirtmişti.

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