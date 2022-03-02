Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Dünyanın gözü Ukrayna topraklarında yaşanan işgal girişiminde. Rus ordusunun Vladimir Putin'in emri ile Ukrayna topraklarında başlattığı girişim yaklaşık bir haftadır sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" derken, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

KIM JONG-UN'DAN TALİMAT

Bu açıklamaların dünya kamuoyunda etkisi sürerken, Kuzey Koreli yetkililerin bildirdiğine göre Devlet Başkanı Kim Jong-un, ordusuna 3. Dünya Savaşı’na hazır olması talimatını verdi.

Özgür Asya Radyosu'na (RFA) konuşan İşçi Partili bir yetkili, Kim’in Ukrayna’daki savaş dolayısıyla 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini düşündüğünü, bundan dolayı hazırlıklı olunmasını istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Tüm partililer, kuvvetli müttefikimiz Rusya’nın savaş halinde olduğu konusunda bilgilendirildi. Savaş dolayısıyla uluslararası toplumun Rusya’yla ilişkileri bozuldu. Bu yüzden parti komitemiz, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi" dedi.

"SİSTEM SONA ERECEKSE SAVAŞ ÇIKMASI İYİDİR"

RFA, kaynaklarına dayanarak, bazı Kuzey Korelilerin, "İçinde bulunduğumuz bu iğrenç sistem sona erecekse savaş çıkması iyidir" görüşünü dile getirdiklerini bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yayımlanan açıklamasında, savaşa 'NATO'nun, doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürdürmesinin' yol açtığını ve ittifakın Avrupa'daki güvenlik ortamını sistematik bir şekilde baltaladığını ifade etti.

Kuzey Kore açıkladı: Balistik füze değil keşif uydusu sistemi Kuzey Kore hükümeti, dün kamuoyuna yansıyan 'füze denemesi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, testin füze olmadığını ve keşif uydusu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı.

BM’den çarpıcı Kuzey Kore raporu! Silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyor Kuzey Kore hakkında ilginç iddia. Basına sızdırılan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Kuzey Kore siber saldırılar ile milyonlarca dolar değerinde kripto parayı çaldı. Çalınan kripto paralar ise füze programının finanse etmek için kullanıldı. Çalınan dijital varlığın ise yaklaşık 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi.