Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında mahsur kaldı. Uluslararası nakliyat işi nedeniyle Ukrayna’ya gelen tır şoförleri, ülkenin Odessa şehrinde Rusya’nın saldırıları nedeniyle dönüş gemisine binemediklerini ve Ukrayna-Romanya sınırındaki Orlivka Sınır Kapısında 5 gündür bekletildiklerini ifade etti.

ETRAFIMIZA FÜZELER DÜŞTÜ

Tır şoförlerinden Yunus Çakır, “Ukrayna’nın Odessa şehrinde, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Türkiye’ye giden gemiye binemedik. Etrafımıza füzeler düştü, biz de Romanya sınırına geldik. Ancak sınırdan geçmek için Ukrayna gümrük yetkililerine ödeme yaptığımız halde geçişimize izin verilmiyor. Ukrayna-Romanya sınırdaki Orlivka Sınır Kapısında küçük araçların geçişine izin verilirken, biz Türk tır şoförleri 5 gündür bekletiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: İkinci görüşme bugün yapılacak Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Bugün yapılması gereken müzakere ertelenirken, Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

Rusya-Ukrayna savaşında sığınak satışları patladı Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri saldırı, dünyada yeraltı sığınağı imalatçılarına yaradı ve satışlar savaş nedeniyle bir hayli arttı.

Ukrayna’dan Haluk Levent’e konser teklifi: Ünlü sanatçı böyle cevap verdi Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı ve 2016 Eurovision birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent ise bu teklife karşılık “Kesinlikle, seve seve” cevabını verdi.