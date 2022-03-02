Türkiye Gazetesi

Rusya'nın NATO'ya üye olması durumunda savaş açacağını duyurduğu İsveç'te 400 kişi, Ukrayna'da savaşmak için başvuruda bulundu. İsveç devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, Ukrayna'da Ruslara karşı savaşmak için başvuru yapanlardan oluşan bir grup kurulduğu bildirildi. Grubun Koordinatörü Philip Brännval, Ukrayna'da savaşmak için uluslararası bir tugay kurulduğunu ve bu tugaya İsveç'ten 400 kişinin katılmak için başvurduğunu söyledi.

İlk grubun yarın yola çıkacağını belirten Brännval, güvenlik nedeniyle fazla detay vermeyeceğini dile getirdi. Brännval, grubun önce Polonya'nın Krakow kentine uçakla götürüleceğini ve daha sonra kara yolu ile Ukrayna'ya geçeceğini söyledi.

DANİMARKA SAVAŞA GİDECEKLERE İZİN VERDİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlarına, Rusya’ya karşı savaşmaları için izin vereceklerini söylemişti. Ukrayna Devlet Başbakanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı savaşmaları amacıyla oluşturulacak uluslararası gönüllü birliklere katılım çağrısı yapmıştı.



İsveçliler internette sığınak arıyor Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası büyük korku yaşayan İsveç halkı son bir ayda internette en çok kalabilecekleri sığınak aramasında bulundu.



İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.



İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'ya NATO cevabı Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması Rusya tarafından karşılık bulurken gözler İsveç ve Finlandiya’ya çevrildi. İsveç Başbakanı Rusya’nın NATO çıkışına “İsveç güvenlik politikalarına kendisi karar verecek” cevabını verdi.