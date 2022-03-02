Türkiye Gazetesi

4 Rus savaş uçağı İsveç'in Gotland Adası üzerinden uçarak hava sahasını ihlal etti. İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti.

"RUSLAR SORUMSUZ BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti. Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

İsveç Savunma Bakanlığı, ocakta yaptığı açıklamada, NATO ile Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık Denizi'ndeki Gotland Adası'ndaki görünür faaliyetlerini arttırdığını duyurmuştu.



İsveçliler Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi Rusların tehdit ettiği ülkelerden biri olan İsveç'te yüzlerce kişi, Ukrayna'da savaşmak için sıraya girdi.

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.

İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'ya NATO cevabı Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşması Rusya tarafından karşılık bulurken gözler İsveç ve Finlandiya’ya çevrildi. İsveç Başbakanı Rusya’nın NATO çıkışına “İsveç güvenlik politikalarına kendisi karar verecek” cevabını verdi.