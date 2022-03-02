Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada kendisini karşılayan gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuşan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya kendisinin karar vereceğini söyleyerek, "Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

"RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

Biden, Rusya'nın Ukrayna’da sivilleri hedef aldığının "açık" olduğunu belirterek, "(Rusya) Onların sivilleri hedef aldığı açık" dedi. Biden, bir gazetecinin Rusya'nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya ise, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken” dedi. Biden ayrıca, Rus petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının bir ihtimal olduğunu yineleyerek, "Her şey masada” dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden Biden, "Bence bu onun kararı ve ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Joe Biden, Ukrayna ile İran'ı karıştırdı! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgal politikasını ve Putin'in tutumunu eleştirdiği konuşmada Ukrayna ile İran'ı karıştırdı ve, "Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya açıklaması: 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Biden'e soğuk duş: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'de yapılan bir anket ile seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sorular soruldu. Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.

Biden açıkladı! Rusya’ya küresel ekonomik darbe: Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti" açıklamasını yaptı.