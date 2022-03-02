Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında bir hafta geride kalırken, bölgeden gelen çatışma haberlerinin yanı sıra içleri ısıtan gelişmeler de yaşanıyor. Ukrayna’da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, esir alınan Rus askeri kendisine şefkat gösteren Ukraynalılar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalılar, esir alınan Rus askere çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürdü. Rus asker ise, bu şefkat karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ukraynalıların esir düşen Rus askerine gösterdiği şefkat ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esir Rus askerinden kan donduran iddia: Komutanlarımız yaralı askerleri öldürüyor Ukrayna tarafından esir alınan Rus askeri, komutanlarının yaralı askerleri öldürdüklerini iddia etti.

Ukrayna esir Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı! Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı. Rus askerlerin diyalogları dikkat çekti.