Türkiye Gazetesi

Romen basını, Karadeniz'de bir savaş uçağının düştüğünü servis etti. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Romanya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları doğruladı. Alınan bilgiye göre, düşen uçağın enkazını aramaya giden helikopter de aynı bölgede düştü.

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi. Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi. Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti.

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