Türkiye Gazetesi

Kremlin Sarayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya’nın Donbas’ı korumak için özel askeri operasyonu"nu ele almak üzere İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

"UKRAYNA'NIN NAZİZM'DEN ARINDIRILMASI"

Putin'in Bennett ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna konusundaki pozisyonunu anlattığı ifade edilen açıklamada, "Putin, Rusya'nın güvenlik çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınması, Ukrayna devletinin militarizmden ve Nazizm’den arındırılması, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleer olmayan statüsünün sağlanması, Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliği ve (sözde) Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması konusundaki tutumunu özetledi." ifadelerine yer verildi.

HİNT VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ

Putin-Modi görüşmesinde Ukrayna’da bulunan Hint vatandaşların tahliyesinin ele alındığı aktarıldı.

Gerekli tüm talimatların verildiğini ve Rus ordusunun Hint vatandaşlarının çatışma bölgesinden güvenli şekilde çıkarılmasını ve anavatanlarına dönüşlerini sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade eden Putin, "Son bilgilere göre bu öğrenciler, onları canlı kalkan olarak kullanan ve mümkün olan her şekilde Rus topraklarına gitmelerini engelleyen Ukrayna güvenlik güçleri tarafından rehin alınıyor. Bu durumda sorumluluk tamamen Kiev yetkililerine aittir." ifadelerini kullandı.

Macron: Putin savaşı kasıtlı olarak seçti Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını belirterek “Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti. Avrupa Birliği’nin bağımsızlığı kuvvetlendirilmeli” dedi.

Ukrayna belgeleri sundu: Rusya savaşı planladı Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı. Söz konusu belgelerde Rusya'nın 18 Ocak'ta savaş planını onayladığı paylaşıldı.

Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı, Putin'in gizli planı ifşa oldu Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan desteğini daha savaş başlamadan açıklayan Belarus lideri Alexander Lukaşenko dün kırdığı büyük potla Rusya'nın gizli planını adeta deşifre etti. Batı medyası olayı 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' başlığıyla verdi.