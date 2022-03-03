Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı zırhlı araçların üzerinde yer alan ‘Z’ ve ‘V’ harfleri merak konusu olmuştu. Özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan harflerin gizemi sonunda çözüldü.

GİZEMİ ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

“GÖREV TAMAMLANACAK”

Sosyal medyada sembollerle ilgili birçok komplo teorisi üretilirken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

ORTAYA PEŞ PEŞE İDDİALAR ATILMIŞTI

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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