Türkiye Gazetesi

Vide akış platformu Netflix, Rusya için gelecekteki tüm projelerini ve satın almalarını duraklattığını duyurdu. Rusça çekilen Zato isimli dizinin çekimlerinin durdurulacağı da açıklandı. Şu anda Netflix'in tamamlanacak isimsiz bir dizisi bulunuyor. Diğer iki projenin kaderi ise henüz belirsiz. Özellikle şirketin, Leo Tolstoy'un Anna Karenina eserinden uyarlanan 'Anna K' isimli dizi için nasıl bir karar vereceği merak konusu. Ancak şu anlık çekimlerin durdurulduğu bilgisi geliyor.

Bununla birlikte, Netflix geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Rusya'nın Vitrina TV yasasına uymayacağını duyurdu. Yasa, 100 binden fazla abonesi olan görsel-işitsel şirketlerin, NTV ve Spa da dahil olmak üzere 20 ücretsiz devlet kanalını yayınlamasına yönelikti. Netflix de geçtiğimiz yıl "görsel - işitsel hizmetler" listesine dahil edildi. Yani Netflix, 1 Mart 2022'den itibaren 20 Rus federal TV kanalını yayınlamak zorunda kalacaktı. Ancak Netflix, bu kanalları yayınlamayacağını aktardı. Aralık ayında, Rusya'nın telekom düzenleyici kurumu Roskomnadzor, Netflix'in yasalara uyması gerektiğini belirtmişti.

Yaklaşık bir yıl önce Rusya'da platformunun yerelleştirilmiş bir sürümünü hayata geçiren Netflix'in ülkede 1 milyondan az abonesi olduğu açıklanıyor. Bunun yanı sıra Rusya'da bir ofisi veya herhangi bir çalışanı bulunmuyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN RUSYA'YA TEPKİ

Rusya'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Teknoloji devlerinden moda sektörünün öncü isimlerine kadar pek çok şirket, Rusya faaliyetlerini askıya aldı. Netflix ile aynı saatlerde kısa süre önce bulut bilişim şirketi Oracle da Rusya'daki operasyonlarını durdurduğunu belirtti.

Salı günü Apple Rusya'daki satışları durdurduğunu da duyurdu. Son günlerde Shell, Nike, H&M ve Boeing gibi küresel markalar Rusya ile bağlarını kesti veya satışlarını geçici olarak askıya aldı.

Rusya yönetimi ise, Rusya'dan uzaklaşan yabancı şirketlere, yabancıların Rus varlık satışlarını geçici olarak kısıtlayarak karşılık verdi. Çarşamba günü, devlet başkanı Vladimir Putin, şimdiye kadar açıklanan yaptırımların etkisini en aza indirmeye nasıl çalışacağını görüşmek üzere Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği başkanı ile bir araya geldi.

Netflix, Rusya'ya resti çekti Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir tepki de Netflix platformundan geldi. Video platformu, Rus kanallarını yayınlamama kararı aldı. İşte ayrıntıları...

Güney Kore'den Google ve Netflix'e ceza Güney Kore, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetler gerçekleştirdiklerini tespit ettiği Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine para cezası kesti.